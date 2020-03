Notte movimentata a Forino dove ladri in azione hanno fatto piazza pulita nei locali del Tabacchino in Piazza Tigli. Molti i danni come anche la refurtiva. Gli stessi non si sono accontentati tentando il colpo anche all’altro Tabacchino del paese in Piazza Kennedy, dove però hanno smontato la porta a Via Risorgimento tentando di picconare il vetro, ma è entrato in azione l ‘allarme che ha messo in fuga i mal intenzionati. Vi terremo aggiornati. Da. Bio

