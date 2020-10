Forino (Av): Padre Jean Claude “Affidiamo la Città di Forino alla protezione di San Nicola”

Domenica scorsa si sono concluse le ormai consuete messe di San Nicola, Patrono di Forino, che da 5 anni a partire dal mese di marzo ad ottobre, vengono celebrate al Santuario in collina. Il prossimo appuntamento é previsto il giorno domenica 6 Dicembre ore 11.00, Covid permettendo, con la Santa Messa Solenne con Panegirico per ricordare la memoria liturgica del Santo Patrono. Nel comunicarci la notizia il Rettore del Santuario Padre Jean Claude ha tenuto a ribadire” In questi tempi così difficili per la nostra Forino, affidiamo le sorti delle nostre genti, della nostra Città di Forino alla Protezione di San Nicola che come sempre fatto nel corso dei secoli, sarà Padre Buono e solerte Avvocato al trono dell’Altissimo pronto a prodigarsi per chi con fede e fiducia gli chiederà soccorso”. Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo