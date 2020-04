Forino (Av): Pasqua blindata con Carabinieri e Vigili Urbani. Si replica domani giorno di Pasquetta

“Pasqua Blindata” é l’operazione congiunta di Carabinieri e Vigili Urbani di Forino che ha visto e sta vedendo vigilate le strade di Forino e frazioni. Dalle prime luci dell’ Alba pattuglie presidiano Forino e le sue strade in quell’ottica di controllo e contenimento del COVID19 di spostamenti non autorizzati. Grande collaborazione anche da parte della popolazione locale, che sta cercando, in tutte le maniere di essere ligia alle direttive Nazionali e Regionali. Un grazie va comunque al Sindaco di Forino Antonio Olivieri per i dovuti raccordi istituzionali tra le varie forze dell’Ordine, nonché al Comandante dei Carabinieri Maresciallo Petrosino e gli appartenenti all’ Arma, nonché al Maresciallo Volino ed all ‘Assistente Capo Galetta per il loro impegno, il loro sacrificio, la dedizione al lavoro anche in questi tempi difficili legati al COVID19. Si replica domani Lunedì in Albis con controlli più severi e stringenti. Grazie a Tutti. Daniele Biondi

