Forino (Av): Prestigioso Riconoscimento per il ristorante “Vecchia Casa”. Consegnato il Premio TRAVELLERS’ CHOICES 2020 da parte di Tripadvisor

Continua a riscuotere prestigiosi riconoscimenti la “Vecchia Casa” di Forino ristorante posto sull’antico Corso Roma della cittadina alle falde di Sette ammantati Colli verdi, come l’ Irpinia . Ultimo in ordine temporale il premio TRAVELLERS ‘ CHOICE 2020 da parte di Tripadvisor che segue la consegna del rinomato marchio “RESTAURANT GURU” aggiudicato nel novembre 2019, appena 8 mesi fa. Si direbbe” un passo in più” della Vecchia Casa in confronto ad altre realtà locali e provinciali che altro non è il frutto del lavoro silente, operoso ed operaio dell’entourage dello Chef “Rino”, artefice in primis di questi favolosi risultati, che non tratteggiano un’ auto esaltazione, ma esternano il panegirico di esperti del settore della ristorazione che ne attestano con giudizio esterno, inconfutabile, insindacabile questo ” linguaggio” artistico di piatti studiati, meditati fino al riconoscimento ufficiale. Fatica, amore, lavoro, professionalità, competenza e serietà questi sono gli “ingredienti” giusti che portano a questi risultati. Ed in tutto questo Forino, che si adorna di una bella parvenza agli occhi di tanti buongustai di passaggio da queste parti pronti a deliziarsi dei rinomati piatti della “Vecchia Casa”. Daniele Biondi

