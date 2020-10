Forino (Av): Prevenzione anti Covid. Pronto lo Screening con convenzione laboratorio privato da parte del Comune

Il Comune di Forino con deliberazione di Giunta Comunale n. 109 ha deciso di venire incontro a tutti quei cittadini desiderosi di prevenzione contro il Covid 19. Infatti è stato stipulato una Convenzione con il Centro Diagnostico “analisi sa. Ta” di Avellino che effettuera’, a chi interessato TAMPONE RAPIDO ANTIGENICO COVID19 al costo agevolato al cittadino di 18.00, TEST SIEROLOGICO VENOSO COVID19 al costo agevolato al cittadino di 35.00. Tutto questo nasce, come si legge dalla stessa Deliberazione Comunale, dalla la necessità di agevolare lo screening sul territorio, affiancando l’attività già posta in essere dalla ASL e favorendo la possibilità per i cittadini di Forino di sottoporsi a tamponi rapidi e test rapidi senza doversi necessariamente recare presso le strutture allestite dall’ASL o presso Laboratori privati autorizzati siti in altri oltre al fatto di voler evitare che i cittadini di Forino che desiderano effettuare tale screening presso strutture private debbano necessariamente recarsi altrove, sia per limitare i relativi disagi e sia per contenere gli spostamenti della popolazione verso altri Comuni della Provincia. Alla stessa maniera l’Amministrazione Comunale, si è mossa in tale direzione, al fine di fornire opportuno riferimento e supporto alla cittadinanza, nonché ridurre la pressione sulle strutture sanitarie ASL che già devono seguire i casi conclamati ed i contatti stretti dei casi positivi, e perché no per agevolare economicamente tutti i cittadini forinesi, che per qualsiasi ragione si sono e si stanno rivolgendo a laboratori privati per tali esami. Daniele Biondi

