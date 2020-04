Forino (Av): Prima guarigione da COVID19. Ecco il Comunicato del Sindaco Olivieri.

“Cari concittadini, con immensa gioia vi comunico che il nostro primo caso positivo è ufficialmente guarito. Ho appena avuto conferma dagli operatori del servizio sanitario che il primo caso risultato positivo al Covid-19 nel Comune di Forino è ufficialmente guarito. La guarigione è stata certificata a seguito della negatività dei due tamponi cui è stato sottoposto al termine dell’isolamento coatto, come previsto dal protocollo.

La nostra concittadina, medico operante a Napoli, già nella giornata di ieri mi aveva contattato telefonicamente per preannunciarmi il lieto evento. Ciò mi ha enormemente rallegrato e con tutta la popolazione voglio condividere questa bellissima notizia.

Colgo l’occasione per informarvi anche che il percorso degli altri nostri concittadini risultati positivi al Covid-19 prosegue nel migliore dei modi ed auguriamo loro una pronta guarigione”.

