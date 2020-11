Forino (Av): Quarantena obbligatoria domiciliare per 30 immigrati Oopiti di una Residenza locale

È di pochi fa l’ordinanza sindacale n. 37 del 5 novembre 2020, attraverso la quale il Sindaco di Forino Antonio Olivieri, ha messo in quarantena obbligatoria di 14 giorni gli ospiti immigrati di una Residenza locale. Cio’ fino al 18 Novembre. Il motivo del provvedimento come si evince dal dispositivo del Primo Cittadino si lega alla positività al Covid di un operatore della residenza attualmente ricoverato al Covid Hospital dell’ A. O. Moscati di Avellino che in questi giorni è stato a stretto contatto con gli stessi. Seguiranno aggiornamenti. Da. Bio

