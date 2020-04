Forino (Av): Quinto caso di Positività al COVid19, ecco l’annuncio del Sindaco Olivieri da un post della sua pagina Facebook

“Comune di Forino, aggiornamento COVID19. L’ Unità di Crisi della Regione Campania mi ha appena comunicato un nuovo caso di Positività da COVID19 nel nostro Comune. La persona in questione sta bene, non presenta sintomi ed è in isolamento già da diversi giorni presso la propria abitazione. Domani mattina comunicheremo ufficialmente gli sviluppi del caso. Rinnovo sempre l’invito a restare a casa, ad uscire solo se strettamente necessario ed ad osservare scrupolosamente ogni disposizione diramata.”

