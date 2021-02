Forino (Av): Raffaele Basile, coordinatore di Forza Italia: “È il momento della collaborazione unitaria per risolvere definitivamente la questione Celzi”

“Ho ritenuto in questi giorni per il rispetto della sofferenza altrui, non pronunciarmi sulla questione riguardante Celzi di Forino, ma ora devo farlo. Devo farlo per esporre la mia più piena e sentita Solidarietà a tutte le famiglie coinvolte in questa tragedia divenuta quotidiana. Devo farlo perché ora davvero il rischio sotto tanti punti vista, sanitario, incolumità pubblica, umano è giunto ad una grave soglia di elevata preoccupazione. Non si può più tacere, non si può più davvero sopportare una indecenza ormai inqualificabile. Serve da subito un unione, un tavolo immediato di concertazione, un atto di responsabilità da parte di tutti, a partire dalle forze Politiche territoriali al fine di convogliare sforzi, capacità, conoscenze sulla questione “CELZI” e su quanto unitariamente si debba fare nell’ immediato futuro. Noi come Centro Destra ed io come Coordinatore di Forza Italia sono pronto ad mettere a disposizione le mie personali conoscenze politiche e di professionisti che possano essere utili alla causa della nostra cara Celzi. Siamo pronti al dialogo ed alla collaborazione unitaria. Solo così si potrà uscire da questo difficile ginepraio”. Dott. Raffaele Basile Coordinatore Forza Italia

