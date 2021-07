Forino (Av). Raffaele Basile, Coordinatore di Forza Italia, ” Una Scuola di Giornalismo, nostro progetto futuro per la Forino che verrà “Non

“Una Scuola di Giornalismo per Forino. Questo è uno dei progetti che metteremo in campo per il rilancio Socio – Culturale della nostra cittadina. La Verità rende sempre liberi, ed in una società moderna dove i media, i giornalisti rendono edotti la gente, le persone su fatti, misfatti e storie liete, credo che sia giusto puntare su di loro. Io li definisco eroi in prima linea “custodi” della nostra Democrazia. Sapete, dare alla nostra Forino uno slancio così importante, futuristico significherebbe proiettarla verso la strada del domani. Ci sono tante personalità locali Giornalisti Professionisti e Pubblicisti, che anche sul nostro territorio portano avanti dar d anni questo importantissimo settore della nostra società, anche rischiando sulla propria persona: credo che si debba ripartire anche da questa grande risorsa per far ridiventare grande Forino. Ed io credo che quantunqe il progetto seguira ‘ il selciato dal mio gruppo auspicato i nostri concittadini Giornalisti non si tireranno indietro.”

