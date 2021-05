Forino (Av): Raffaele Basile, coordinatore Forza Italia di Forino: “Giungano le migliori congratulazioni al dottor Carmine De Angelis per la nomina a Coordinatore Provinciale di Forza Italia”

“Accolgo con grande apprezzamento e soddisfazione la notizia della nomina da parte del Direttivo Regionale di Forza Italia a Coordinatore Provinciale del dottor Carmine De Angelis Sindaco di Chiusano personalità dalle alte e spiccate doti amministrative, umane e manageriali. La sua non poteva essere scelta migliore per il rilancio e la crescita della nostra corrente politica nella Provincia di Avellino. In qualità di Coordinatore Forza Italia di Forino nonché Segretario Provinciale Noi Riformatori Irpini, giungano al dottor De Angelis le più sentite congratulazioni per un ruolo che di sicuro lo vedrà da protagonista, atteso che la mia sarà una collaborazione, attiva, fattiva e leale nell’interesse del partito e dei territori che saremo chiamati a rappresentare”. Dott. Raffaele Basile Coordinatore Forza Italia di Forino e Segretario Provinciale Noi Riformatori Irpini

