Forino (Av): Raffaele Basile Coordinatore Forza Italia “Forino merita ben altri palcoscenici. Pronti con le altre forze politiche alleate per un progetto di rilancio della nostra cittadina”

“Ho scelto solo ora di proferire qualche parola sull’attuale situazione istituzionale forinese, non perché la mia intenzione era diversa, ma solo per riservatezza di quanto stava accadendo. Pongo in primis la mia più totale vicinanza e solidarietà a tutti i forinesi che oltre a cercare di ” sopravvivere” alle peripezie del Coronavirus, si sono ritrovati in un colpo né senza più un Sindaco, né senza un’Assise Comunale Res della vita pubblica locale. Sa un Commissariamento per una comunità, qualunque siano le motivazioni, é sempre un atto traumatico per tutti. Forino a mio modesto parere, non può più permettersi di essere commissariata ogni due-tre anni. Siamo davvero al paradosso. La continuità amministrativa è sempre segno di sicurezza popolare nel bene e nel male. Ora però bisogna guardare avanti, bisogna guardare a Forino ed alla sua gente che attende risposte su tante problematiche che da anni affliggono la Comunità locale. Tante volte mi sono soffermato sulle stesse, ed i cittadini, persone perspicaci, le conoscono quali sono ed anche abbondantemente. Vi dico che noi come Centro Destra ci saremo alle prossime elezioni comunali. Ci saremo perché amiamo Forino e lo faremo grazie alla partecipazione di persone serie e responsabili che hanno a cuore le sorti di Forino che abbiamo già individuato e che hanno dato piena disponibilità. Ci saremo per garantire a Forino DIGNITÀ POLITICA partendo da un Governo stabile e duraturo. Ci saremo perché ormai non si può più tergiversare, munendoci di spirito di umiltà e servizio verso i nostri cittadini. Ci saremo con tutti coloro i quali, forze politiche, imprenditori, donne e uomini della libera societò avranno intenzione di intraprendere un percorso serio e lungimirante per la nostra terra. Il Centro Destra presenterà un suo progetto tenendo conto di quest’ultimo contesto portando come primo interesse Forino e solo Forino. Noi ci saremo, Forino merita ben altri palcoscenici.” Da. Bio

