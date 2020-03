Forino (Av). Raffaele Basile di Noi Riformatori: “la Comunità di Forino sarà unita in questo delicato momento di difficoltà nazionale per il COVid19”

Dopo l’ultimo D. P. C. sul contenimento della diffusione del Civid19 anche il Dott. Raffaele Basile di Noi Riformatori ha rilasciato a Noi di Bassa Irpinia queste dichiarazioni: “Vorrei in primis esprimere la mia vicinanza alla cittadinanza circa la situazione che si sta vivendo in questi giorni in seguito al Covid19, ma che per ben volere del fato e delle autorità locali vede la stessa essere risparmiata totalmente. In questi astrusi momenti della vita sociale, civile della nostra comunità l’unica cosa che può essere da palliativo é la comunione di intenti e l’unità, giusta “medicina” per superare questo momento di difficoltà generale. Personalmente ed in nome della formazione politica cui rappresento, nel senso pieno di responsabilità e del bene della comunità di Forino, non posso che fare un appello ad una unità di visione e nella stessa prospettiva su tutti i fronti, da quello politico, a quello sociale, a quello scolastico con la convinzione che solo uniti si riuscirà ad uscire indenni da questo mesto e preoccupante tempo di sfide dovute al Covid19. Noi Riformatori siamo qui pronti a dare man forte a chi ce lo chiederà, si perché per noi, come penso per tutti, Forino e la sua gente in certi momenti inquieti della storia viene prima di ogni altra cosa”. Da. Bio.

