Forino (Av). Raffaele e Fiorella un “Si” nonostante il Covid

In questi tempi difficili, complicati di COVID19, nonostante che anche Forino stia comunque vivendo attimi di forte preoccupazione per i tanti positivi al nefasto virus, vedere due baldi giovani forinesi dirsi “Si” in un momento del genere, riempe veramente il cuore di felicità. Raffaele e Fiorella sono uno spiraglio di sole tra le grigie e minacciose nuvole, un arcobaleno di vivi colori che si pone difronte al cielo che minaccia tempesta, pronto a contrastarla con aliti di nuova gioia, di nuova vita che nasce, pronta ad esorcizzare il buio di questi tempi, ed infondere in noi tutti quello spiraglio di normalità, di quotidianità del come era il mondo e la nostra Forino qualche mese fa e di come tutti noi agoniamo ancora volere essere. Un esempio di speranza per tutti così come ha tenuto a ribadire il Sindaco Olivieri”. Avete deciso di sposarvi, nonostante il periodo complicato.

Il vostro è un “sì” senza consueti festeggiamenti ma il vostro “sì” è oggi esempio di speranza per la nostra comunità.

Augurissimi agli sposi Raffaele e Fiorella.

Che il vostro matrimonio sia sempre forte e tenace come la forza e la tenacia dell’amore che oggi avete suggellato.” Auguri anche da Bassa Irpinia giovani sposi forinesi. Daniele Biondi

