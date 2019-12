Forino (Av). Restano ancora immense criticita’ dopo l’ alluvione dei giorni scorsi

Un paese quasi isolato, un paese solo, questo è Forino in questi frangenti dopo l’alluvione di sabato e domenica scorsa. Celzi continua ad essere allagata, con le case di tanti cittadini immerse in fango e detriti di varia natura. Valle Ficucella poco a ridosso del Monte Santa Cristina, che continua a ” brontolare” con in ultimo, proprio il 24 dicembre , un nuovo movimento franoso a rimpinguare il già presente. Località “Martignano”, dove l’ampio raggio della frana, incute tanto timore per il rischio di allargamento dello stesso e della corposa dimensione di cui si forma. Ora il tempo ha deciso di dare un poco di clemenza al territorio dei Sette Colli, ma alle prossime piogge torrenziali, tanti si chiedono cosa accadrà? Personalmente credo non piu’ di tanto di quello già accaduto, ma si sa la natura e’ imprevedibile, ma allo stesso tempo chi detiene il pubblico “potere” in mano deve essere in grado di prevenire o tentare di prevenire quello che la natura a noi non ci prevede. Da . Bio.

adsense – Responsive – Post Articolo