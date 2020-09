Forino (Av): Riaprono le Scuole, studenti tornati tra i banchi senza particolari criticità

Primo giorno di scuola oggi a Forino, alunni tornati tra i banchi dopo 7 mesi di assenza. C’era molta preoccupazione soprattutto tra i genitori per un difficile ed inusuale rientro. Tutto però è filato per il verso giusto, sia all’ingresso con entrate scoglionate dei bambini, sia all’uscita. Dunque macchina Scolastica-Comunale egregiamente funzionante. Buona la prima aspettando le prossime settimana. Presenti anche la Dirigente Scolastica dottoressa Angela Paletta nonche’ il Sindaco di Forino Antonio Olivieri il quale proprio per l’inizio del nuovo anno scolastico ha voluto salutare gli studenti con questo messaggio: “”Ci siamo. Oggi, martedì 29 settembre, primo giorno di scuola a Forino, primo suono della campanella che dà inizio ad un anno scolastico che rappresenterà, come mai prima d’ora, una sfida da affrontare coraggiosamente.

Che sia un ritorno che doni speranza, che sia un ritorno che dia certezze. È una ripartenza rivista nei modi, in cui la socialità, i tempi e le forme di organizzazione risentono ancora di uno stato di emergenza sanitaria che sussiste, ma che non impedisce il dialogo, lo stare insieme e che garantisce la piena fruizione del diritto allo studio. Nei mesi scorsi abbiamo lavorato per garantire che tutto questo fosse possibile, e lo fosse nel migliore dei modi, in piena sicurezza.

Avanti tutta, allora. Non scoraggiamoci di fronte alle difficoltà che incontreremo, ma utilizziamole come opportunità di crescita. Viviamo a pieno il tempo della Scuola. Certo con grande senso di responsabilità, senza fingere che nulla sia accaduto, consapevoli che proprio in un nuovo senso di responsabilità civile risiede la chiave per superare, tutti insieme, le attuali difficoltà, con la scuola che non può non esserne protagonista. Con questo spirito, riprendiamo ciò che per mesi c’è stato precluso.

A nome dell’intera Amministrazione Comunale di Forino formulo a tutto il mondo della scuola, quest’anno più che mai, gli auguri di un sereno e proficuo anno scolastico.

Il Sindaco dr. Antonio Olivieri".

