Forino (Av): Ristorante “La Carabina” perla forinese in una storia di gusto fondata sulla buona cucina della Terra di Irpinia.

C ‘é un luogo dell’amabile Irpinia immerso nel verde dove da decenni la tradizione culinaria è sapiente arte, dove la destrezza, la prelibatezza dei ricercati sapori si mischia, si interseca con la secolarita’ delle antiche ricette fino a fonderla nella specialità del gusto. Questo incantevole posto incastonato in un lussureggiante agreste paesaggio è il Ristorante ” La Carabina” di Forino invidiato ed invidiabile dall’ intera Irpinia, punta di diamante della Terra dei Sette Colli. La ” Carabina” fonda ed affonda la sua grandiosita’ culinaria nei decenni di esperienza dei suoi proprietari che hanno saputo adattare il nuovo gusto al ” vetusto” gusto dei passati tempi forinesi e d’ Irpinia proiettando “l’arte del gusto” all’età moderna, ma riportando antichi particolari del passato nella prelibatezza di piatti ormai quasi “spariti” dalle tavole moderne. La ” Carabina” è da sempre un posto di élite per pranzi e cene importanti. Qui da sempre si sono riuniti personaggi nazionali ed internazionali per gustarne le specialità

dell’antica cucina dagli Stadio, a Mango, dai Cugini di Campagna a Luca Barbarossa, da Silvia Mezzanotti a Enzo Avitabile, dai Nomadi ad Antonio e Marcello fino a Mario Merola per citarne alcuni. E che dire di Funzionari e politici tra questi il mai dimenticato Presidente Fiat Cesare Romiti e di tante persone della nostra quotidianità che cercano di ritagliarsi un piccolo spazio della loro vita” rifugiandosi” della buona cucina, nel verde e nella grandiosa ospitalità del Ristorante “Carabina” di Forino. E la storia di successo continua tutt’ ora ed a gonfie vele con l’ obiettivo di stupire ancora palati di grandi, anziani e piccini e conservare ad imperituro un retaggio d’arte di gusto diventato storia di della tradizione culinaria forinese ed irpina. Daniele Biondi

