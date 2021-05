Forino (Av): Ritornano le dolci e melodiose note della “Banda Musicale Città di Forino” nel giorno della Festa dedicata a San Paolo della Croce

Era una rigida sera del mese di dicembre 2015, quando quattro probi amici forinesi, Giuseppina De Filippis, Antonio Galetta, Raffaele Di Napoli, Michele Castaldo, si ritrovarono insieme e nella più totale spensierattezza, iniziarono a cogitare di creare, mettere in piedi, un qualcosa di buono, utile e nobile per Forino e l’ intera comunità. Cosi che per diletto, per scommessa, iniziarono a gettare le basi della Banda Musicale Città di Forino. Un dolce ” Revival” pensando al fatto che i forinesi negli ultimi Cento Anni, avevano già cercato di ” dimenarsi ” nel campo musicale di Bande organizzate come nel 1883, quando l’ allora Società Operaia, ne fondò una rimasta in vita fino al 1891, e successivamente rifondata da altre persone come” Concerto Musicale” nel 1926 andato avanti successivamente solo per alcuni anni. Guardando la storia, un ricorso dunque che tornava, ma che si sperava potesse avere degno seguito. E così fu. La tradizione non si smentiva. Tanti cittadini rimasero entusiasti al progetto, tanto che parecchi presero parte all’ invito, ed ai provini lanciati dai quattro forinesi fondatori.

Cosi che dal nulla, nasce tutto. Ora invece parliamo del concreto, della certezza come lo è adesso la Banda Musicale Città di Forino, complesso musicale di valenti persone che ormai sono una ricchezza , una gradita realtà della Terra dei Sette Colli. Sono ormai 6 anni e più che la Banda Musicale Città di Forino, allieta e diletta manifestazioni, concerti ed anche eventi privati forinesi, in un crescendo sempre più fragore ed entusiasmante di circa 30 elementi tra maestri diplomati al conservatorio ed autodidatti di cui è composta. Una realtà della quale tutti i forinesi devono sicuramente andare fieri ed orgogliosi, ed alla quale non va altro che augurare solo lunga vita e durata. In questo difficile periodo di Covid anche loro hanno dovuto cedere il passo alla Pandemia, ma ecco il ritorno nel giorno della Festa dedicata a San Paolo della Croce omaggiato dalle soavi e melodiose note musicali che imprimono in tutti i forinesi la speranza di una ventura Rinascita. Complimenti davvero. Daniele Biondi

