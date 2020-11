Forino (Av): Sale ancora di più il bilancio dei Positivi al Covid, siamo a 39 casi. Ecco comunicato del Sindaco.

“Come si evince dal bollettino di oggi del Comune di Forino è arrivata la “nostra” quinta guarigione, riferita ad uno dei casi della seconda ondata che maggiormente ci avevano tenuto in ansia e che era stato costretto al ricovero in Ospedale per superare i giorni di maggior crisi. Una notizia questa che ci fa ben sperare e ci fa tirare un bel sospiro di sollievo.

Nel contempo dal report dell’Asl di Avellino compaiano 2 nuove positività, già a noi note, scaturite da tamponi molecolari effettuati in laboratori privati accreditati dalla Regione Campania. I nostri due concittadini risultati positivi, i loro conviventi e i loro contatti stretti già sono in isolamento domiciliare dal momento in cui hanno saputo dell’esito positivo del tampone.

Sono, quindi, 39 gli attuali positivi al Covid del Comune di Forino di cui: 1 ospedalizzato e che ha superato il breve periodo critico dell’infezione, 1 ricoverato a Villa dei Pini e i restanti in isolamento domiciliare obbligatorio completamente asintomatici o con lievi sintomi.

In merito alle condizione del giovane ragazzo ivoriano di Villa Marika, vi confermo che le sue condizioni, purtroppo, sono serie al di là della positività al covid. Ribadisco, inoltre, che tutti gli ospiti di Villa Marika stanno correttamente osservando l’isolamento imposto e nessun ragazzo esce dal Centro di Accoglienza. Carabinieri e Polizia si alternano nel vigilare sul rigoroso rispetto del provvedimento emano. Se incontrare, quindi, ragazzi per strada, questi fanno parte dell’altra struttura presente sul territorio. Una precisazione che mi premeva fare.

Stiamo dimostrando tanta responsabilità e determinazione. Continuiamo così.” Il Sindaco Antonio Olivieri

