Forino (Av): Sale ancora il numero dei positivi al COVid19, siamo a 35. Il sindaco smentisce i dati dell’ASL

“Cari Concittadini, mi preme fare una precisazione. Dalla nota ufficiale di oggi dell’Asl di Avellino si riportano 6 nuove positività. Vorrei con fermezza smentire il dato riportato dall’Asl in quanto non è corretto e veritiero. Delle 6 positività riferite oggi al Comune di Forino, solo 3 sono nuove positività e le restanti 3 sono tamponi di controllo di nostri concittadini risultati positivi e che, dopo i 10 giorni di isolamento domiciliare obbligatorio, hanno ripetuto il tampone per verificare se si erano negativizzati o meno. Purtroppo questi tamponi sono risultati ancora positivi. Per una corretta e precisa informazione si sottolinea, quindi, che i positivi di oggi del Comune di Forino sono 3 e non 6 come erroneamente comunicato.Ai nostri 3 concittadini va la nostra vicinanza e un abbraccio virtuale.Continuo ad invitare la cittadinanza a seguire i canali ufficiale del Comune di Forino per informarsi sulla situazione epidemiologica sul territorio.”

Il Sindaco

dr. Antonio OLIVIERI

