Forino (Av): Salgono a quattro i guariti da COVID19

Contro ogni possibile scongiuro possiamo dire che Forino, allo stato attuale, sembra aver intrapreso la” strada maestra” verso il rientro dalla criticità al COVID19. Infatti è notizia di qualche ora fa che dei 5 cittadini colpiti dal virus, anche il quarto è ufficialmente uscito da questo oscuro tunnel. Salgono così a 4 le persone guarite, e si è in attesa dell’ultima della quale sembra che a breve arriveranno buonissime notizie. Ecco l’annuncio del Sindaco Olivieri:

“Cari concittadini, è sempre grande la gioia nel comunicarVi che un altro caso, risultato positivo al Covid-19, nel Comune di Forino, è ufficialmente guarito. La conferma è arrivata questa mattina direttamente dall’Asl di Avellino a seguito della negatività dei due tamponi cui è stata sottoposto la nostra concittadina al termine dell’isolamento domiciliare. Ad oggi, quindi, dei cinque contagiati del Comune di Forino, quattro sono stati dichiarati ufficialmente guariti. Colgo l’occasione per informarvi anche che il percorso della nostra ultima concittadina risultata positiva al Covid-19 prosegue nel migliore dei modi e si è in attesa dell’esito del secondo tampone di verifica; al primo è risultata negativa. È quasi fatta: a breve, anche Forino, potrà comunicare ufficialmente di aver zero casi positivi. Vi invito, però, a continuare a tenere comportamenti responsabili e di buon senso. Tutto dipende da noi.

Forino, dalla sede municipale,

08.05.2020 Il Sindaco

dr. Antonio Olivieri

