Forino (Av): Salta la XVma Edizione di Sera Passaie causa COVID19. Ecco il Comunicato

Il COVID19 sta veramente mettendo a dura prova tutto e tutti, e sulla scia di dolore che si sta trascinando dietro mestamente, anche eventi, appuntamenti sportivi, ludico, culturali hanno deciso o stanno decidendo di cedere il passo a tempi migliori. Anche a Forino uno dei più belli, intensi e sentiti appuntamenti estivi ha deciso di orientarsi in tal senso. La XVma Edizione di Sere Passaie prevista dal 10 al 12 luglio c. a. non avrà svolgimento. Ecco il Comunicato Ufficiale datato 5 Aprile 2020 “In questo momento, nel quale stiamo affrontando una crisi sanitaria globale, diversa da qualsiasi altra nella storia, il nostro pensiero va alle vittime del COVid19 e a tutti coloro che stanno combattendo questa malattia, inoltre esprimiamo la nostra solidarietà ai più poveri e più vulnerabili a livello sociale ed economico. Stavamo progettando tante belle cose per rendere sempre più innovativo e attrattivo il nostro festival, ma in questo clima, che confidiamo passi il prima possibile, abbiamo deciso con assoluto rammarico che la XVma Edizione di Sera Passaie… a Forino in programma il 10, 11 e 12 luglio 2020 non potrà essere tenuta. Vi promettiamo che quando torneremo alla quotidianità, faremo di tutto per riprendere da dove eravamo rimasti” Tutti noi ci associamo davvero a questo fiducioso auspicio. Daniele Biondi

