Forino (Av): Sbloccato il Cantiere per i lavori di ripristino della Strada Provinciale 27, a breve la consegna

Questa dobbiamo davvero rendere un grande Grazie al Presidente della Provincia Biancardi, nonché al Comune di Forino, nel caso in essere al Sindaco Olivieri ed al Vice Lanzetta per il ripristino in tempi alquanto celeri della S. P. 27 che da Forino conduce a Petruro. Infatti, ci eravamo lasciati a quel maledetto 21 dicembre 2019, allorquando le abbondanti piogge avevano provocato danni seri nel circondario di Forino. Celzi allagata e vari movimenti franosi su diverse strade provinciali che avevano messo in ginocchio la comunità locale, tra queste la S. P. 27. Più volte avevamo sollecitato un interessamento dell’ente Provincia che effettivamente, grazie al Presidente Biancardi è avvenuto nella più spinta celerità. Cantiere aperto una decina di giorni fa. Si va molto spediti, per una consegna dei lavori che dovesse continuare così, si presume essere verso metà mese dicembre c.a. oppure poco prima di Natale. Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo