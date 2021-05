Forino (Av) : Secondo caso di contagio in pochi giorni nelle Scuole Forinesi. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri

“A seguito del riscontro della positiva di un’insegnante della Scuola dell’Infanzia “G. Rodari” di Forino, ho provveduto, immediatamente, alla chiusura in via cautelare e precauzionale del plesso scolastico per la giornata di domani, martedì 11 maggio, al fine di poter procedere all’adozione di idonee misure di igienizzazione e sanificazione volte a scongiurare il rischio di contagio da pandemia da Covid-19. Purtroppo, è il secondo caso registrato, in pochi giorni, nelle scuole del nostro Comune. Massima è l’attenzione. Su entrambe le situazioni, insieme con l’Istituto Comprensivo terremo aggiornate le famiglie non appena l’Asl di Avellino provvederà ad emanare i rispettivi provvedimenti del caso.” Antonio Olivieri Sindaco di Forino

