Forino (Av): Secondo caso di Positività al COVid19. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri

Cari concittadini, vi devo purtroppo comunicare che la task-force della Regione Campania mi ha confermato un secondo caso di positività al COVID-19 registrato nel Comune di Forino.

La persona contagiata si trova in quarantena domiciliare e al momento è in buone condizioni di salute. Con l’occasione rinnovo, sempre con più forza, l’invito a restare a casa, ad uscire solo se strettamente necessario, ad osservare scrupolosamente ogni disposizione diramata. Collaboriamo responsabilmente. Seguiranno aggiornamenti costanti al fine di informarvi in maniera precisa, costante e scrupolosa sull’evolversi della situazione.

Forino, dalla sede municipale, 21.03.2020

Il Sindaco dr. Antonio OLIVIERI

adsense – Responsive – Post Articolo