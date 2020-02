Forino (Av): Si delineano le date di “Sere Passaie” e “Tammurrianndo For o’ Pont”

Prendono già forma gli eventi socio culturali che allieteranno l’estate forinese 2020. Nella fattispecie già sono state bene stabilite le date per due importanti appuntamenti, una è la kermesse “Sera Passaie” che quest’anno compirà 15 anni di iridati successi, e accompagnerà le serate estive forinesi nei giorni 10-11-12 del prossimo mese di luglio. Un altro interessante appuntamento e ‘ rappresentato da “Tammurrianndo For o’ Pont” che invece per la sesta edizione si svolgerà nei giorni 21-22-23 Agosto. Certo ora abbiamo solo le date, sicuramente già da appuntare, mancano gli artisti che siamo certi saranno di prestigioso livello così come lo è stato negli anni scorsi sia per una che per l’altra manifestazione. Staremo a vedere. Daniele Biondi

