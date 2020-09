Sabato 26 settembre c.a. alle ore 18:00 presso il Centro di Ascolto in via Siniscalchi, 8 – Forino, ci sarà l’inaugurazione del Centro di Ascolto Diocesano per la zona Contrada Forino.

Interverranno Carlo Mele, Anna Maria Botta, Raffaella Rescigno e Mons. Arturo Aiello.

Modererà l’incontro Gianni Festa.

