Forino (Av) : Si riammoderna il corredo urbano tra cui le pensiline di sosta viaggiatori

Nell’ambito del riammodernamento del corredo urbano, il Comune di Forino ha iniziato a rivolgere lo sguardo al cambio, o installazione ex novo di pensiline attesa viaggiatori che ogni giorno attendono pullman o mezzi di trasporto pubblico. La prima è stata installata poco giorni fa in via Annunziata dinanzi all’ ex Macello Comunale. Buona anzi lodevole iniziativa, da parte dell’amministrazione Olivieri. Si spera che anche le altre installazioni poste sul territorio comunale, compreso quelle delle frazioni, possano essere cambiate o se ancora in buon stato d’ uso, riammodernate nella maniera adeguata. Daniele Biondi

