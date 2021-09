Forino (Av): Si riaprono le porte dell’Antico Palazzo Caracciolo

L’ Amministrazione Comunale guidata dai Commissari Prefettizi Dottoressa Gamerra e Dottoressa Dello Russo “aprono le porte” dell’ Antico e storico Palazzo dei Principi Caracciolo di Forino. Un tuffo nel vetusto, nobiliare passato della invidiabile storia di Forino. Il Palazzo potrà essere visitato in tutti i suoi ambienti, angoli e vedute. L’appuntamento è per Domenica 26 Settembre dalle ore 18.00 alle ore 22.00. Dunque una serata all’insegna della scoperta dell’edificio, simbolo storico della comunità locale, che testimonia l’influenza della nobile famiglia nell’ambito del patrimonio storico e culturale di Forino.

Anche dopo l’eversione della feudalità nel 1806, il Palazzo ha svolto un ruolo di primaria importanza; difatti, fu reso Municipio di Forino fino al 1876 per poi divenire, successivamente, anche sede scolastica e biblioteca comunale. Attendiamo con ansia sapere il destino che hanno o avranno in mente dopo il 5 Ottobre i prossimi rappresentanti del popolo. Intanto ci godiamo questo momento. Daniele Biondi

