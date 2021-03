Forino (Av): Si “sfilaccia” la Maggioranza al Comune di Forino. I consiglieri Perna e Capriati formano un nuovo gruppo consiliare.

Si “sfilaccia” la Maggioranza al Comune di Forino. Strappo improvviso con i consiglieri Perna Federico e Capriati Erica che formano un nuovo gruppo. Il ben servito recapitato l’8 Marzo al Sindaco Antonio Olivieri ed al Segretario Comunale Michele Pagliuca. Ecco le motivazioni alla base della scelta dei Consiglieri Perna Capriati. “I sottoscritti Federico Perna e Erica Chiara Capriati, in qualità di Consiglieri Comunali eletti del Comune di Forino, con la presente nota dichiarano la loro uscita dal gruppo consiliare di maggioranza “Forino in movimento”.

La decisione, scaturita da una lunga e sofferta riflessione, rappresenta la presa d’atto che non possiamo più condividere metodi e direzioni a noi incompatibili e con noi inconciliabili.

Riteniamo che non ci siano più i presupposti originari del progetto politico proposto alla comunità forinese. Sono venute meno le ragioni di appartenenza a questo gruppo e con rammarico prendiamo coscienza dei numerosi tentativi falliti per cercare di ristabilire un terreno fertile di confronto propositivo per il bene di Forino.

La presa di coscienza dei numerosi tentativi falliti di ristabilire un equilibrio politico solido e concreto ci ha spinti a considerare e concretizzare la scelta di un confronto nella sede in cui siamo deputati a deliberare: il Consiglio Comunale.

Con la costituzione di un nuovo gruppo consiliare ci teniamo ad affermare con forza la volontà di aprire le istituzioni ad una discussione nuova, un metodo diverso di fare politica, cosa che in questi mesi abbiamo cercato di fare, purtroppo senza successo.

Considerando il momento storico che viviamo, ancora con più forza cercheremo di porre l’attenzione su tutte le dinamiche della vita sociale della nostra comunità, con serietà e con senso di responsabilità.

Sarebbe superfluo, ma ci teniamo a precisare, che la nostra presa di posizione abbraccia un ragionamento di metodo e in merito a questioni di carattere politico amministrativo e dunque, rinnovando il rispetto alle Istituzioni, non contempliamo nessuna questione personale.

In merito al nuovo gruppo consiliare costituito, a breve comunicheremo i dettagli alle Istituzioni competenti.

Forino, 8 marzo 2021

Federico Perna

Erica Chiara Capriati”

