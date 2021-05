Forino (Av) : Sindaco Olivieri ” Non tradirò Forino, non scappo dinanzi alle difficoltà”

È stato un compleanno davvero particolare per il Sindaco di Forino Antonio Olivieri. Infatti a seguito delle dimissioni del 29 Aprile scorso anche del Vice Sindaco Lanzetta, tanti sono i pensieri che assillano il Primo Cittadino che nel giorno dei suoi 40 ANNI ha così commentato su Facebook dopo giorni di silenzio. A prescindere da tutto porgiamo comunque anche noi i migliori auguri allo stesso. Ecco il post:””Grazie mille per i tantissimi auguri ricevuti e per l’affetto dimostratomi.

Un compleanno “importante” interamente passato al Comune per lavorare, sempre e comunque, per la mia Comunità a testimoniare che mai e poi mai tradirò il mandato elettorale datomi dai miei concittadini. Non è minimamente nei miei pensieri scappare dinanzi alle difficoltà e quanti hanno idee diverse devono metterci la faccia e assumersi le proprie responsabilità.

Avanti tutta per il bene generale di Forino.” Daniele Biondi

