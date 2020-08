Forino (Av): Sindaco Olivieri: “Pronto a far intensificare i controlli e pretendere il rispetto delle ordinanze contro i trasgressori in questo periodo di raccolta nocciole”

“Sicuramente le nocciole sono il frutto simbolo della nostra Terra, il prodotto simbolo della nostra Forino. Si coltivano e raccolgono da sempre. Comprendo quanti mi dicono: “Sindaco, con tutte le dovute accortezze, ma noi le nocciole le dobbiamo raccogliere”. Non comprendo assolutamente e combatto quanti accendono le foglie secche post raccolta nocciole. L’accensione dei residui vegetali è assolutamente vietata e può essere sinceramente evitata. Stanotte aria irrespirabile per tutto il paese. Veramente assurdo è il menefreghismo e la mancanza di rispetto verso la propria comunità. Non appena sarà giorno manderò una serie di comunicazioni ufficiali a tutti gli organi di competenza per chiedere loro di intensificare i controlli e pretendere il rispetto delle ordinanze sindacali presenti sul territorio comunale che disciplinano sia la raccolta della nocciola che il divieto assoluto di abbruciamento. Oggi sabato e domani domenica sicuramente saranno i giorni più intensi di raccolta. Che si faccia prevalere senso civico e coscienza. Rispettiamo Forino. Rispettiamo il paese dove abbiamo deciso di vivere.”

