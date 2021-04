Forino (Av): Sp 65 ecco i lavori di rifacimento del manto stradale.

Sono passati quasi due anni da quando avevamo messo in evidenza la malconcia situazione in cui versava la Sp 65 passante per la frazione Petruro. A dire il vero avevamo interpellato anche l’Assessore ai Lavori Pubblici nonché Vice Sindaco Luigi Lanzetta il quale prese pubblicamente impegni riguardo non solo Petruro, ma un poco per tutte le strade provinciali ricadenti sul territorio di Forino. Dopo due anni ecco finalmente i risultati promessi per la strada Provinciale 65 che attraversa la frazione di Petruro interamente risistemata ed asfaltata. Ad essa aggiungiamo il tratto della S.S. 88 passante per Celzi di Forino che ha avuto la stessa totale risistemazione. Alle stesse aggiungiamo anche la messa in sicurezza della Sp 27 chiusa dal dicembre 2019 per una grossa frana la quale a brevissimo sarà riconsegnata ai cittadini. Un elogio ed un ringraziamento al Presidente della Provincia Biancardi nonché all’ Amministrazione Comunale ed al Vice Sindaco che hanno portato a termine l’ impegno preso. Ovviamente si spera che anche la S. P. 403 (cosiddetto Corso Via Roma) che attraversa Forino la Sp 239 che da Celzi conduce a Castello, nonché la Sp 30 che da Forino porta a Bracigliano avranno quanto prima dovuta risistemazione. Daniele Biondi.

