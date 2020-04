Forino (Av): Speciale Domenica delle Palme con Padre Marco Masi

Una Domenica delle Palme davvero particolare, inusuale per Forino e la sua gente. Un paese deserto in questa domenica di” Coronavirus”, ma una visita gradita, inaspettata per tanti cittadini che hanno visto bussare alle proprie porte una persona familiare a tutti, Padre Marco Masi che armato di mascherina e DIP ha lasciato ad ogni porta, ogni portone la “Palma di Questi tempi tristi” materializzata in una mascherina protettiva, semplice dono intriso di amore, di umanità, di carità spillata ad un’ Immagine della Divina Misericordia. Tanti hanno cercato di accogliere e ringraziare Padre Marco, ma lui dopo aver bussato ” fuggiva via ” dicendo “Sia Lodato Gesù Cristo”. Non sappiamo se tutti hanno avuto questa mascherina, ma sappiamo di certo che la locale Chiesa in questi tempi bui, tristi ha rappresentato una luce, un conforto per la comunità locale dai pacchi di generi di conforto, a distribuzione di alimenti e prima necessità porta a porta fino a quest’ultimo gentile e sorprendente pensiero, in un percorso che davvero non ha lasciato alcuno indietro. Grazie Padre Marco ed a tutto il Vostro entourage, “Andrà Tutto Bene”. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo