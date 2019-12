Forino (Av): Spettacoli Natalizi per l’ Istituto Comprensivo di Forino

E’ stata davvero una dodici ore non stop quella portata avanti dagli alunni dell’ I.C Forino, impegnati in concerti, recite ed esibizioni giovedì 19 dicembre. Tutto iniziato alle ore 10.00 con il Coro Rossella Fruncillo, comprensivo anche del Plesso Primaria Vespucci, e Infanzia Rodari di Forino, per un esibizione canora ” Natale in Continuità” diretta dai Prof. Giordano e Petruzziello che ha davvero esaltato ed entusiasmato tutti gli astanti, in una Chiesa di San Biagio stracolma di persone , che per l’ occasione ha ospitato l’ evento. Nel pomeriggio invece, alle ore 15.30, e’ stata la volta degli alunni del plesso ” Padiglione” di Petruro che presso la Chiesa di San Felicissimo, hanno portato in scena ” La Leggenda del Quartore” di cui la parte recitata curata dalla docente Amelia Fusco, i canti dai docenti Lauro Luigi e Perrotti Adele, con la più stretta collaborazione delle docenti dell’ Infanzia Fasulo Giovanna e Carpentiero Annarita nonché la docente di religione Vassallo Caterina. Infine alle ore 17.30 presso la Chiesa di San Biagio in Forino, il Concerto di Natale da parte dell’ Orchestra ” M. Corsaro” a conclusione di una bella e toccante giornata. Da.Bio

