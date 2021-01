Forino (Av): Stallo politico, amministrazione Comunale ancora senza Giunta

Era il 30 Dicembre 2020 quando con Decreto n.9 il Sindaco di Forino Dott. Antonio Olivieri, attraverso una ” capriola politica” inaspettata decideva di azzerare la Giunta Comunale nominata con Decreto Sindacale N. 4-5 del 20 Giugno 2018. Alla base della decisione, come si evinceva dal dispositivo Sindacale correva ” la fondamentale importanza per il conseguimento degli obiettivi di mandato, coinvolgere quanti hanno partecipato alla stesura del programma elettorale e rilanciare l’attività amministrativa, nonché l’importanza e l’urgenza di garantire la possibilità di proseguire il programma politico e di assicurare la coesione e l’unità di indirizzo della Giunta “. Dunque uno

scossone politico vero e proprio che a dire del Primo Cittadino era stato dettato principalmente da un cambio fisiologico al giro di boa dei due anni e mezzo, di accordi di gruppo in auge come stabilito in pre programma elettorale e null’altro, e che dunque si sarebbe risolto in tempi molto brevi con il nuovo “rimpasto” comunale. Allo stato attuale, oggi 15 gennaio 2021, a sedici giorni dall’azzeramento della vecchia Giunta Olivieri, nulla trapela sulla nuova, ed in verità anche noi di Bassa Irpinia, a cui molti cittadini hanno chiesto notizie, non ne abbiamo in merito. Certo, un fatto anomalo, uno stallo politico davvero sibillino di cui, al momento non se ne ricordano nella storia politica degli ultimi 100 anni o ancora prima. Sicuramente ci sono scelte che devono essere ponderate alla base di questo “mutismo” comunale che crediamo verrà dileguato da qui a qualche giorno. Daniele Biondi

