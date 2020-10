Forino (Av): Tamponi negativi per gli studenti del Plesso Laudati di Celzi. Per fortuna solo una grande paura.

Forino, solo una grande paura. Così possiamo davvero dire riguardo la “storia” a lieto fine del Plesso “Laudati” di Celzi, dove circa quattro giorni fa, dopo che un’ insegnante è risultata positiva al Covid, si era avuta la chiusura comunale del plesso, bambini e personale scolastico a fare il tampone, ed ora tutti negativi al Covid. É pur vero che purtroppo ” forse” tutto ciò diverrà la routine di questo anno scolastico, ma alla stessa maniera è giusto esultare dopo di che gli esiti dei tamponi, come detto, sono risultati negativi per tutti i bambini coinvolti. Intanto va la nostra vicinanza all’insegnante del plesso positiva al Coronavirus, alla quale Auguriamo pronta e piena guarigione, e ci rifacciamo alle parole del Sindaco di Forino Olivieri il quale ha dato il lieto annuncio scrivendo sul suo profilo Facebook : “La notizia della giornata che tutti aspettavamo con trepidazione è finalmente arrivata.

La dott.ssa Morgante, direttore generale dell’Asl di Avellino, mi appena comunicato che tutti gli undici tamponi effettuati ieri sui bambini della Scuola Primaria di Celzi hanno riportato esito negativo. Una notizia che ci riempie il cuore di gioia. Ringrazio quanti ci son stati vicini in questo delicato momento” Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo