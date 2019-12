Forino (Av): Tante problematicità in un territorio stanco dell’immobilismo istituzionale.

E se anche il Santo di Mira, San Nicola, Protettore di Forino, avesse pensato di non “vigilare” più i destini della feconda valle? Una domanda che certo puo’ trovare da subito una risposta lapalissiana. Con tutto quello capitato alla Terra di Forino, in questi due sciagurati mesi di Novembre e Dicembre, in seguito all’ inclemenza del meteo, non ci e’ scappato il morto, gia’ di per se e’ un miracolo. Celzi in due mesi allagata, anzi sommersa dalle acque due volte, in un trend che non sembra attenuarsi. Montagne che si sbriciolano come Castelli di sabbia , come capitato in zona valle Ficucella dove una frana di vaste dimensioni ha sommerso strade e vicinati , senza tirar con se’ vite umane ; beh se non e’ che un miracolo poco ci manca. Ma si sa che la ” Divina Provvidenza” provvede fino ad un certo punto, ma qui per salvare Forino da un destino tragico , ci sta davvero bisogno di una presa di coscienza da parte dell’ Ente Provincia e soprattutto dell’ Ente Regione, che rappresentata dal suo Governatore, non certo cade d’ un pezzo, quando lo si vede visitare San Martino Valle Caudina , mentre di Forino sembra non importarsi! Beh ci diranno! Il Governatore, aveva altri impegni perciò non ha degnato Forino della sua presenza , cosi’ come fatto con i caudini ! Beh la ci sono le Forche a Forino no! Ormai la misura e’ colma e certo non si puo’ caricare la ” Croce” addosso un povero ” Cristo” chiamato Olivieri, ma senza dubbio anche il Cristo, quando vide entrare nel tempio i mercanti, gli ribaltò le masserizie addosso per la profanazione del Tempio. Forino ed i forinesi , da anni ormai vengono profanati su problemi che stando nell’ era in cui la scienza si avvia all’ ibernazione umana, sembra davvero preistoria. Celzi merita rispetto , la gente di Celzi merita aiuto, ma purtroppo solo le parole non bastano servono i fatti , ed anche in fretta come anche per tante problematicità che coinvolgono questo lembo di Irpinia figlio di nessuno. Non stiamo qua ad elencare le criticità , lo abbiamo fatto ampiamente in questi anni, ma il mutismo ed il menefreghismo degli organi apicali provinciali e regionali ci possono solo disgustare . Intanto i balzelli ogni mese ottundono le già precarie condizioni economiche di tanta gente che oltre il danno , anche la beffa devono sorbire , nella speranza che solo invece di apparire e comparire in televisione come Divi, i governatori dell’ Ente Provincia e Regione siano piu’ ligi nel loro dovere, civile, sociale e politica verso una terra, la Terra di Forino che chiede solo di vivere civilmente e non in barbarie. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo