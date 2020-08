Forino (Av): Tonino Aufiero, “Pronti per un deciso impegno per il territorio di Forino”

È il volto nuovo della politica che si affaccia alle prossime elezioni regionali. Da Sindaco di Pratola Serra, ma anche come Consigliere Provinciale ha dato sfoggio della sua competenza politica, amministrativa ed umana. Questo è il Dott Tonino Aufiero candidato alle prossime elezioni regionali nelle fila di Forza Italia con Caldoro Presidente. È noto che il Centro Destra Forinese si sia schierato apertamente con Aufiero. Il dottor Basile Coordinatore Territoriale di Forza Italia, giorni scorsi non ne ha fatto mistero” Tonino Aufiero è il nostro candidato alle prossime regionali”. E lo stesso Aufiero ha ribadito il suo massimo impegno politico per Forino, il suo territorio e la sua gente “Appena entreremo nel vivo della campagna elettorale, io sarò a Forino, tra la gente. Metterò la faccia come sempre fatto. Forino è stato da sempre un Comune, un territorio rispettato a tutti i livelli amministrativi e politici. Cercherò insieme ai miei riferimenti locali, se sarò eletto, ad impegnarmi per questo territorio che ha grandi potenzialità sotto tanti punti di vista. Mi è stato chiesto l’interessamento per tante e svariate problematicita ‘. Non mi tirerò indietro vedrete. E per chi già mi conosce, cerco sempre di dare me stesso se prometto qualcosa. Per Forino e la sua gente, le promesse valgono più di una parola d’ onore. Quantunque mi sarà data la possibilità, manterrò i miei impegni”. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo