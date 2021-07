Forino (Av). Torna in auge la candidatura a sindaco di Forino del dottor Gregorio Iannaccone

I grandi rumors, diversi giornali e voci di paese stanno dando per certa la discesa in campo per le prossime elezioni amministrative del Dott.re Gregorio Iannaccone. Difatti da ambienti a lui molto vicini, sembra aver quasi rotto gli indugi accettando di essere della “partita” che ad ottobre c. A dovrà decidere chi sarà il 96.mo Sindaco della Storia nel Comune di Forino. Chi è Il Dottor Gregorio Iannaccone? L’ importantissimo curriculum ci dice essere, come tra l’altro da tutti apprezzato e conosciuto, una persona dall’alto profilo manageriale, visti i lunghi percorsi nel mondo scolastico in cui per più di venti anni ha ricoperto il ruolo di Dirigente Scolastico anche nella sua Forino e per lungo periodo Presidente ANDIS associazione nazionale dirigenti scolastici. Persona di alto profilo culturale, parco e moderato ha per lungo tempo militato nel PSI rivestendo anche il ruolo di Segretario. Forinese doc , la sua lunga carriera scolastica , politica professionale e manageriale si è costellata da una miriade di riconoscimenti nell’ambito regionale, provinciale e nazionale cui tante personalità gli portano stima, amicizia ed apprezzamento. Ideologista della cultura ,la gente locale lo ha imparato a conoscere grazie al mondo della scuola di cui si sono sempre distinte, disponibilità, cordialità ed elevata competenza nell’affrontare altrui disagi e problematicità quotidiane. La sua appare una figura, di alto profilo istituzionale , condita da indiscusso carisma e profondo spirito di sensibilità umana oltre che da forte attaccamento alla sua terra natia essendo lui stesso forinese di nascita. Al momento la sua probabile candidatura va ad aggiungersi agli altri due “papabili” candidati quali il Dott.re Antonio Olivieri ex Sindaco di Forino, e l’ex Consigliere Comunale di Minoranza Umberto Rubinaccio. Staremo a vedere cosa accadrà.

DANIELE BIONDI

