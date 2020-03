Forino (Av): Un “Commovente Gesto” di un Panificio locale

Piccole azioni che rimangono nel cuore. Così si potrebbe definire quella messa in opera dal Panificio Ammaturo di Forino, che nel suo piccolo, ha voluto dimenarsi nella più totale discrezione in un tenero aiuto in questi tempi di crisi. Non vogliamo e non siamo qua a fare “apologia” ad alcuno. Una notizia appresa solo per semplice e mera conoscenza grazie ad un post Watz happ di un caro amico e che dal profondo dell’animo siamo stati spinti a divulgare. Noi l’abbiamo raccolta come ” Pane” e commovente gesto, venuto direttamente dal profondo dell’anima di chi lo ha voluto mettere in opera in questo difficile sabato di fine marzo 2020,e che sicuramente ci induce a dire come tutti “Andrà Tutto Bene”. E se il Bene di tutti noi parte già da questi piccoli gesti, beh abbiamo davvero da ben sperare. Ecco il toccante post “Buona sera ..mi scuso se posto su fb nn la prendete a male ma è l unico mezzo che ho per far girare la voce …noi del forno carraturo abbiamo pensato di aiutare nel nostro piccolo chi davvero sta passando un momento difficile economicamente è per questo che abbiamo deciso di lasciar fuori una cesta con del pane panini ….(il lato dell entrata dei nostri operai)chi ne avesse bisogno può andare tranquillamente (pane fresco) senza vergogna e senza timore …perché davvero stiamo passando un momento brutto dove bisogna aiutarci per superarlo ….e spero di cuore che capiate le mie intenzioni e quelle di tutto lo staff ….un abbraccio caloroso a tutti i miei clienti …e a chi va può condividere così può arrivare a chi ha bisogno di una mano …..(e tutto siggillato )” Daniele Biondi

