Forino (Av). VERSO LE ELEZIONI. Carmela Del Gaizo candidata nella Lista PER FORINO SEMPRE Olivieri Sindaco “Credo nella politica come strumento di risoluzione ed a servizio dei problemi del Cittadino.”

Non si ferma il nostro excursus sulle Liste e sui candidati per le prossime Amministrative forinesi del 3-4 ottobre. Per la Lista PER FORINO SEMPRE Olivieri Sindaco ancora una volta ha “voluto dire si” all’ex Primo Cittadino Carmela Del Gaizo la quale ha tenuto a sottolineare “Ho scelto di ricandidarmi alla carica di Consigliere Comunale con candidato Sindaco Antonio Olivieri, che stimo profondamente, per continuare quanto iniziato tre anni fa e bruscamente interrotto, per continuare a stare al fianco dei Cittadini, per essere punto di riferimento per ogni singola persona.

Ho scelto di ricandidarmi perché amo il mio paese, perché credo fortemente che la politica debba essere al servizio dei cittadini e perché credo che sia fondamentale dare importanza alle piccole cose per poter realizzare quelle grandi e perché sì, parlo tanto ma amo sopratutto agire con i fatti.

Ho scelto di ricandidarmi per dare un sorriso, per un aiuto, per una pacca sulla spalla, per essere felice di poter risolvere un problema o per aver affrontato positivamente una determinata circostanza.

E infine, ho scelto di ricandidarmi per mantenere un impegno preso, perché mia figlia possa essere fiera della sua mamma quando rileggerà queste parole.

Per la gente e per Forino, Sempre.” Da. Bio

