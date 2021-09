Forino (Av): VERSO LE ELEZIONI. Carmine Lima ridiscende in campo con la Lista “PER FORINO SEMPRE” Olivieri Sindaco.

Era il Mese di Maggio del 2014 quando con la Lista Ora o Mai più Masaniello Sindaco l’ Ingegnere Carmine Lima scendeva in campo e con 206 a suo favore veniva eletto Consigliere del Gruppo di Minoranza al Comune di Forino. Ora ci riprova, si rimette in gioco con la Lista PER FORINO SEMPRE Olivieri Sindaco.

Trentasette anni Lima è un Ingegnere civile strutturista.

Si laurea con lode in ingegneria civile all’età di 23 anni e prosegue il percorso accademico con un Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture e del Recupero Edilizio ed Urbano.

Dal 2008 esercita la libera professione di ingegnere svolgendo, negli anni, diversi incarichi per la realizzazione e la messa in sicurezza di strutture pubbliche e strategiche su tutto il territorio nazionale. Dal 2011 al 2018 è assegnista di ricerca in Ingegneria presso l’università di Salerno con periodi di permanenza all’estero presso l’università di Londra e Buenos Aires, posizioni che gli hanno permesso di coordinare diversi progetti internazionali e gestire finanziamenti europei.

È cultore della materia per le cattedre di Tecnica delle Costruzioni e Strutture Speciali e nell’aprile del 2021 consegue l’abilitazione scientifica nazionale per la posizione di Professore Associato. Sposato, con 3 figli, vive in maniera attiva il territorio collaborando con varie associazioni locali. Si candida per partecipare attivamente allo sviluppo del nostro paese mettendo al servizio della comunità le competenze maturate. In bocca al lupo. Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo