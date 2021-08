Forino (Av): VERSO LE ELEZIONI. Gregorio Iannaccone candidato Sindaco di Forino con lista Prospettive” Pronti a dare stabilità amministrativa al Comune di Forino”

Parla il candidato Sindaco Dott. Gregorio Iannaccone che una settimana fa ha ufficializzato candidatura e logo della sua lista ” PROSPETTIVE”. Lo stesso oggi così si è espresso “Le ultime due amministrazioni comunali di Forino non sono riuscite a completare il quinquennio.

L’impegno di questa lista è di assicurare innanzitutto stabilità amministrativa, garantendo la coesione e la partecipazione attiva dei cittadini.

Siamo partiti coinvolgendo in questo progetto il maggior numero di soggetti di ogni età e condizione sociale e culturale.

Le diversità saranno un bene comune, una ricchezza da condividere con tutti i forinesi.

Tante prospettive, da perseguire insieme con rispetto, lealtà, valorizzando il ricco passato e sempre con lo sguardo verso il futuro.

Una storia da scrivere insieme, per tornare ad essere un paese, una comunità…Gregorio Iannaccone ” Da. Bio

adsense – Responsive – Post Articolo