Forino (Av): Verso le Elezioni. Il Dirigente Gregorio Iannaccone candidato a Sindaco va spedito per la sua strada. Presentato nome che sarà ” PROSPETTIVE” e simbolo della sua lista

Non perde tempo Gregorio Iannaccone candidato a Sindaco al Comune di Forino per le prossime amministrative del mese di ottobre c. A. Alle varie ciance su papabili, presentabili o possibili tali, ha risposto come nel suo stile con la concretezza dei fatti presentando nome che sarà “PROSPETTIVE” e simbolo della lista che lui stesso capeggera’ per tentare la vittoria alle imminenti elezioni. Non ha voluto più indugiare, tergiversare come nell’ annosa” tradizione compila liste locali”, ma la sua linea a più di 20 giorni dalla presentazione delle stesse è stata netta, sicura e diretta. Fatto sta già da oggi 11 agosto 2021 Forino ha il suo primo ufficiale candidato a Sindaco il Dirigente Gregorio Iannaccone che con la sua esperienza, la professionalità e la sfrontatezza di chi accetta la sfida di sicuro si prefigura come una delle maggori figure alla vittoria finale per lo “scettro” di 96 mo Sindaco della Storia di Forino. Daniele Biondi

