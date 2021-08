Forino (Av). VERSO LE ELEZIONI. Il Dott. Gerardo Masaniello ” La mia idea di bene comune non interessa ad un popolo diviso per fazioni e visibilità. Faccio un passo indietro”

Giorni fa dalle pagine del nostro quotidiano si era detto pronto e disponibile per costruire una lista sana, onesta e competitiva. Ora il Dottor Gerardo Masaniello Urbanista fa un passo indietro alla sua candidatura a Sindaco di Forino con tali spilogose dichiarazioni. “Le elezioni ormai sono diventate delle aggregazioni di voti per la conquista del potere fine a se stesso. Ho capito che la mia idea di una lista ” Forino Nostra ” per il bene comune non interessa ad un popolo diviso per fazioni e bande alla ricerca di visibilità e di singoli interessi… Quando mi sarà possibile terrò l’ultimo incontro settimanale per salutare le tantissime persone che hanno seguito la mia rubrica in questi ultimi tre anni spero con interesse e gratitudine verso un forinese che ama Forino e che per il bene di Forino ha sempre donato il proprio contributo in maniera schietta e disinteressata.” Da. Bio

