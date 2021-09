Forino (Av): VERSO LE ELEZIONI. Parla Francesca D’ Acierno candidata nella Lista PROSPETTIVE Iannaccone Sindaco “Il mio entusiasmo e la voglia di rendermi utile per Forino alla base della mia candidatura”

Continuiamo la marcia verso il giorno delle elezioni 3-4 ottobre in cui verrà sancito il 96mo Sindaco della Storia di Forino. In questo interessante percorso stiamo andando allo “scoperta” dei vari candidati Sindaco e Consiglieri presenti nelle quattro liste in lizza. Scopriamo ora un volto nuovo, gentile presente nella Lista PROSPETTIVE Iannaccone Sindaco vale a dire la signorina Francesca D’Acierno la quale ha tenuto a dichiarare”Molte persone dicono di volere un cambiamento, alcuni osano affermare di volere una vera e propria rivoluzione. Ecco, io sono fermamente convinta che quell’azione performativa che in tanti richiedono possa essere attuata con il team di “Prospettive Forino – Iannaccone Sindaco”. I motivi? Prima di tutto abbiamo dimostrato di avere un grande senso di rispetto e lealtà reciproca già durante il periodo di formazione della lista. Quello che ci caratterizza maggiormente è proprio una forte unione, ciò che mancava alle precedenti amministrazioni che hanno portato il paese a essere commissariato per due volte di seguito.

Onestà, trasparenza e fiducia sono alla base del nostro team, ma sono valori su cui vogliamo creare e rafforzare il rapporto con tutti i cittadini.

“Prospettive” non è soltanto il nome della nostra lista, ma un invito alle persone a provare a guardare le cose da un nuovo punto di vista, a volgere un nuovo sguardo al futuro del nostro paese. Lo scopo che ci prefiggiamo è quello di poter migliorare insieme e riportare Forino, Celzi e Petruro non solo a essere più coese, ma ad uscire dalle loro piccole realtà e ad aprirsi al mondo.

Speriamo di riuscire a trasmettere il nostro entusiasmo e la nostra voglia di renderci davvero utili.I nostri concittadini non ci deluderanno”. Da. Bio

