Forino( Av). VERSO LE ELEZIONI. Parte la ” Nuova Era” per l’elezione del 96.mo Sindaco della Storia di Forino. Diramato il Manifesto della Convocazione Comizi

Parte la “Nuova Era” democratica forinese. Dopo alcuni mesi di Commissariamento dovuto alla rovinosa caduta del Sindaco Olivieri dopo la sfiducia in piena Pandemia da Covid del maggio 2021, ecco che il Sub Commissario Dott.ssa Carmela Dello Russo dà ufficiale emanazione della Convocazione dei Comizi Elettorale che porteranno al 4 ottobre giorno della proclamazione del 96mo Sindaco della Storia di Forino. Tanti i candidati in lizza per la poltrona di Primo Cittadino. Al momento ha già ufficializzato la discesa in campo con lista “Prospettive” il Dottor Gregorio Iannaccone, a seguire sono in dirittura di arrivo quelle dell’ ex Sindaco Dott Antonio Olivieri e dell’ ex Consigliere di Minoranza Umberto Rubinaccio. Infine molto paventata l’ipotesi quarta lista che vedrà la discesa in campo del Professore Universitario Domenico Fruncillo che in questi giorni ha avuto e sta avendo incontri personali e di gruppo per formare la sua compagine. Si attendono ancora mutamenti e cambiamenti, una cosa è certa che a Forino Domenica 3 Ottobre dalle 7 alle 23, e Lunedì 4 Ottobre dalle ore 7 alle 15 i cittadini saranno chiamati alle urne per decidere chi li dovrà rappresentare per i prossimi cinque anni. Vi terremo aggiornati. Daniele Biondi

