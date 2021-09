Forino (Av). Verso le Elezioni. Pasquale Iasuozzo Lista PROSPETTIVE ” Quando il tattisismo politico ha mostrato la sua arroganza ha portato Forino al tracollo”.

È uno dei Candidati della “Lista Prospettive” Iannaccone Sindaco il dottor Pasquale Iasuozzo il quale senza giri o perifrasi di parole così ha lanciato la sua campagna elettorale per le amministrative 2021 “Quando il tatticismo politico ha mostrato tutta la sua debolezza ed arroganza c’è una sola alternativa al tracollo definitivo: ricostruire. Partire da capo.

“Prospettive Forino” si fonda su questo: la trasparenza e la lealtà tra i suoi membri e dei suoi membri con la comunità per rinascere tutti insieme e scrivere una pagina nuova e bella della nostra Forino.

Abbandonate le vecchie logiche della politica familiare e clientelare, vogliamo riportare alla luce la nobiltà di un’azione amministrativa stabile, costruttiva e soprattutto compatta: TUTTO DA DARE NULLA DA PRENDERE.

L’addizione di competenze diverse con esperienze multiformi, gioventù e maturità fanno di Prospettive una proposta competitiva e seria, che si propone in tutta la sua Serenità. ” Da. Bio

