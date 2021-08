Forino (Av). Verso le Elezioni. Situazione politica caotica, non si trova una convergenza sui candidati a Sindaco

È tutto in gioco, tutto in alto mare, mutevole, cangiante come non mai. Tanti i nomi che circolano come possibili candidati a Sindaco di Forino, quantomeno alcuni di loro stanno avendo incontri singoli, riunioni, ma la quadra non si trova. Ai già citati nei giorni scorsi dott. Gregorio Iannaccone, avvocato Alfonso Amendola, l’ ex Consigliere Comunale Umberto Rubinaccio, nonché l’ ex Sindaco Dott Antonio Olivieri, in queste ultime ore ci sono due nomi nuovi che ” corrono” e si rincorrono in questa caldissima estate forinese e sarebbero quelli dell’ ex Sindaco Avv. To Pasquale Nunziata e del Professore Universitario Domenico Fruncillo. Voci, discorsi, suggestioni di paese che a quasi un mese esatto dalla presentazione delle liste, non fanno che ” infiammare” l’ arena democratica politica forinese. In tutto ciò la felice meraviglia da parte di tutti i cittadini, quella che per quanto se ne voglia dire, Forino cittadina dei Sette Colli, ancora accende nei cuori di tanti ardori, passioni, emozioni politiche che possono altro che far ben sperare in un futuro prossimo alquanto migliore e ” frizzante”. Staremo a vedere. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo